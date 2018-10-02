Сергей Зубов: "Только в третьем периоде "Сочи" играл с "Йокеритом" так, как хотел"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (2:4) отметил, что на игре команды сказалось физическое состояние. По его мнению, сочинская команда играла в свой хоккей только в третьем периоде.

– Четвертая игра нашей длинной поездки, – цитриует пресс-служба клуба Зубова. – Конечно, сказывается физическое состояние ребят. Мы попытались дать больше времени на подготовку. К сожалению, в первом периоде игра сложилась не так, как мы хотели. Мы схлопотали два очень плохих удаления и не очень удачно сыграли в меньшинстве. Были шансы, мы сопротивлялись, были возможности в большинстве, и 5-минутное удаление, но, наверное, только в третьем периоде мы играли так, как хотим. Поздравляю соперника с победой.