Сергей Зубов: "Так играть нельзя, именно сегодня это не достойно команды "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Авангарда" (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ попросил прощения у болельщиков. Специалист отметил, что рассчитывал на другой хоккей от своих игроков.

– Команду соперника с победой, – цитирует официальный сайт "Сочи" Зубова. – В этой ситуации надо извиниться перед болельщиками. Это не то, на что мы сегодня рассчитывали. Играя в полтора звена… Я думаю, что многим ребятам в нашей команде нужно открыть глаза и посмотреть в зеркало. Так играть нельзя, именно сегодня это не достойно команды "Сочи". Да, первый период был действительно неплохим, но потом команда рассыпалась. Очень много вещей, на которые мы рассчитывали, мы сегодня не увидели.