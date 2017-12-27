Сергей Зубов: "Содержание игры с "Сибирью" – от ножа"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Сибири" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда допустила ошибки в обороне, из-за чего пропустила результативные контратаки соперников.

– Приятно играть в такой обстановке, – цитирует сайт "Сочи" Зубова. – Само содержание игры – от ножа. Обе команды играли на результат, старались, бились. Конечно, еще приятнее побеждать в таких играх, но сегодня нам не хватило, чуть-чуть не повезло. Был момент во втором периоде, когда мы могли оторваться. Будем над этим работать, исправлять ошибки, которые допустили – контратаки соперника. Впереди у нас последний матч в уходящем году, будем к нему готовиться.