Сергей Зубов: "Сочи" повезло в матче с "Магниткой"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов подчеркнул, что команда одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (4:3) благодаря усердию игроков. При этом специалист отметил, что в этой встрече "леопардам" сопутствовала удача.

– Во-первых, болельщиков "Сочи" с долгожданной победой, – приводит пресс-служба "южан" слова Зубова. – Снова огромное усердие со стороны игроков, бескомпромиссный матч. В какой-то степени создали себе небольшие проблемы во втором периоде, но, слава богу, сегодня хорошо решилось в нашу пользу.

– "Сочи" становится грозой авторитетов, но при этом не может настроиться на команды, которые ниже в турнирной таблице. Проблема в настрое или недостатке мотивации?

– КХЛ очень сильная лига, здесь нет слабых или сильных соперников. На каждую игру мы настраиваемся одинаково. Есть детали, нюансы, они учитываются. В целом, повезло.