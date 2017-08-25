Сергей Зубов: "Сочи" помогла погода"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после победы над "Амуром" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил действия вратарей обеих команд. 47-летний специалист также поблагодарил погоду, которая стала холоднее.

- Хотелось бы поздравить болельщиков хоккейного клуба "Сочи", которые сегодня пришли, с первой победой, - приводит официальный сайт "Сочи" слова Зубова. - Наверное, хотелось бы отметить игру обоих вратарей. Действительно они сегодня держали в напряжении весь матч, это их заслуга. По содержанию – наверное, на улице стало немного холоднее, поэтому погода нам помогла. Появилась осмысленность в действиях, пару звеньев создавали моменты, с логическим завершением. То, что мы просили, команда практически выполнила.

– Кто за собой вел команду сегодня? Журналисты, присутствовавшие на игре, сошлись во мнении, что таким человеком был Алексей Цветков.



– Не буду с этим спорить. Алексей был одним из тех, кто ведет за собой свое звено, и показывает пример другим. И я отметил бы всех наших защитников, без исключения. Сегодня провели неплохой матч.