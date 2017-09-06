Сергей Зубов: "Сочи" получил толчок в матче с "Салаватом Юлаевым"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (5:3) отметил, что команда проявила характер, уступая в счете перед последним периодом. По его словам, на действия игроков сказались 11 пропущенных шайб в игре с "Салаватом Юлаевым".

- Мы полностью проспали первый период, - приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Зубова. - Только в конце несколько оживились. Тот толчок, что мы получили в Уфе сказался на двух последующих играх. Хочется поблагодарить ребят за характер. Это дорогого стоит.