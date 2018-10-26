Сергей Зубов: "Сочи" полностью проиграл борьбу на пятаках в матче с "Динамо"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от московского "Динамо" в матче регулярного чемпоината КХЛ​ назвал ошибки, которые привели к такому результату.

– Поздравляю "Динамо" с уверенной победой, - цитирует пресс-служба московского клуба Зубова. - Мы же в этом матче полностью проиграли борьбу на пятаках. Со своего пятачка позволили забить три гола. А на чужой вообще не пошли, не захотели платить цену. Создавали моменты, но это все шло по периметру, где мы и возили шайбу. А раз игра не идет, надо на ворота лезть! По-другому матчи не переворачиваются.