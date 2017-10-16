Сергей Зубов: "Сочи" неплохо справился с давлением минского "Динамо"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после победы над минским "Динамо" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что голкипер команды Константин Барулин помог хоккеистам оставаться в игре на протяжении всего матча.

– Мы готовились к серьезному сопернику, это последняя игра нашего выезда, – цитирует сайт "Сочи" Зубова. – Старались сделать ротацию, несколько ребят вошли в наш состав, это принесло плоды. Мы постарались сыграть попроще в первом периоде, ожидали, что соперник пойдет в атаку, пойдет в давление, и очень неплохо с этим справились. Во втором и третьем появились моменты, большинство. Где-то мы бежали в контратаку, это то, на что мы надеялись. В этом плане ребята молодцы, они все старались. В концовке жертвовали собой. Конечно, Костя сегодня помог нам оставаться в игре весь матч.