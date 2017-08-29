Сергей Зубов: "Сочи" необходимо прибавлять в игре в большинстве"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после победы над "Адмиралом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у него нет претензий к самоотдаче со стороны своих подопечных. Также наставник сочинцев считает, что его команде необходимо прибавлять в игре в большинстве.

– В первую очередь, хочу поздравить болельщиков "Сочи" с полноценной победой, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Зубова. – Начали матч, как и договаривались, строго по плану. Но в течение всей игры возникали моменты, где мы отходили от плана, позволяли сопернику перехватывать инициативу. Наше большинство должно быть лучше. Представляются возможности, когда можно делать результат, но мы во второй игре подряд не пользуемся этим. По самоотдаче – ребята сегодня молодцы, отлично поработали и заслуженно победили.

– Сегодня забрасывали все тройки, кроме первой. Почему?



– Я немножко поправлю: у первого звена сегодня было больше всего моментов. Один Ваня бросил 8 раз по воротам. Будем продолжать работать, все придет.

– Выделите какое-то звено или все 4 были равными?



– Все 4 звена участвовали, все 7 защитников… Миро, конечно, выходил не в полном объеме, но сегодня все молодцы.