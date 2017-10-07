Сергей Зубов: "Сочи" был должником перед болельщиками, прижат к стенке"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:1) отметил, что у его команды проблема с реализацией большинства. Специалист также добавил, что "леопардов" подводит дисциплина.

– В какой-то степени мы были должниками перед болельщиками, прижаты к стенке, – цитирует клубная пресс-служба Зубова. – Соответственно, настрой был такой. Хорошо подготовились к сопернику. В конце немного смазали игру сами себе, опять дисциплина нас немножко подвела. В целом рад за ребят, они заслуживали большего. В этой домашней серии мы провели несколько встреч, где ждали другого результата. Но сегодня мы добились полноценной победы, чему все рады.

– Михаил Юньков достаточно результативно влился в команду. Считаете ли вы, что свежая волна новичков прибавит нам результативности?

– Знаете, мы рассчитываем на каждого игрока. Майкл влился в тройку, мы рассчитывали на него, на его способности. Движемся вперед. Надеемся, что он будет показывать такую же игру.

– Все болельщики переживают за нашу стабильность в большинстве, малую реализацию. Практически отсутствуют броски от синей линии. Чем можете это объяснить?

– Сегодня много раз бросили. И штанги были, и добивания. Мы работаем над этим.