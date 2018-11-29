Сергей Зубов: "Сегодня "Сочи" повезло"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов отметил игру в меньшинстве и в защите в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (3:2 Б).

"Сочи" к середине третьего периода уступал с разницей в две шайбы, но смог перевести игру в овертайм и выиграть серии буллитов.

- Конец поездки, сложно входили в матч. Во втором периоде перехватили инициативу, было больше нацеленности на ворота, - цитирует Зубова официальный сайт "Сочи". - Молодцы, что в конце нашли эти моменты, выстояли в меньшинстве и в защите отлично отыграли. На буллитах нам повезло больше.

Да, мы знаем о нашей проблеме (с реализацией моментов), мы работаем над этим. Сегодня молодцы, нашли дальние броски. Соперник хорошо защищался, у нас было мало пространства вблизи ворот. Сегодня нам повезло.