Сергей Зубов: "Приятно было видеть столько зрителей"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов отметил поддержку болельщиков и самоотдачу игроков на матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (2:0).

– Приятно было видеть столько зрителей, – цитирует пресс-служба "Сочи" Зубова. – Хочу поздравить город с этой победой, игра была приурочена ко Дню города. Хотелось бы отметить нашего вратаря. Сегодня есть парень, считай свой, который заработал первое очко. Нам повезло в каких-то моментах. Тяжелая была игра, в третьем периоде мы играли в три звена. Хоккеисты молодцы, они сражались, мужественно бросались под шайбу. Огромное им спасибо.

– Сложилось впечатление, что темп игры был низким. Вы подстроились под соперника или экономили силы?

– У нас есть план на каждую игру, – сказал Зубов. – Мы знаем, что будем играть с этой командой через два дня. Игровые ресурсы истощены, много травмированных игроков в составе. "Сочи" оставил много сил в игре с "Локомотивом", поэтому сегодня темп был уже не такой высокий.

"Сочи" с 31 баллом занимает шестое место в Западной конференции. "Северсталь" располагается на предпоследней строчке с 19 очками.