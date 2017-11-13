Сергей Зубов: "Падакин живой? Все нормально. Отличный пас отдал"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (4:2) подчеркнул, что в третьем периоде (южане выиграли со счетом 3:0) его команда начала бросать и начала создавать моменты.

– Хорошая победа. Очень слабо начали, позволили сопернику использовать и среднюю зону, скатывались очень много, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Зубова. – Ошеломляющее преимущество по броскам, по голевым моментам, но сегодня наш вратарь отлично сыграл, где-то ребята под шайбу бросались. В третьем выдался шанс в большинстве, мы его использовали и переломили игру.

– За счет чего команда так прибавила в третьем периоде? Что сказали во втором перерыве?

– Больше бросать. Начали бросать, начали создавать моменты и воспользовались этим.

– Падакин живой, без серьезных повреждений?

– Да, все нормально. Отличный пас отдал в последнем голе.