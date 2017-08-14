Сергей Зубов: "Отстранение Ковальчука стало сложным моментом и для него, и для меня"

Бывший тренер СКА Сергей Зубов в интервью "СЭ" выразил надежду, что сезон-2015/16 был для форварда Ильи Ковальчука самым сложным в карьере. Наставник перевел игрока в запас после матча плей-офф Кубка Гагарина против московского "Динамо" (0:4).

– Почему, будучи в СКА, вы посадили Ковальчука в запас? Я прекрасно помню тот матч, те два эпизода, в которых действия Ильи привели к шайбам в ваши ворота.

– Да, да.

– Не было ли в этом вашем решении каких-то еще факторов?

– Давайте скажем так: это был сложный момент и для него, и для меня. Я надеюсь, то был самый сложный сезон в его карьере. Пусть таких больше не будет. Прошлый сезон он провел отлично, чему я очень рад. И надеюсь, что, что бы ни происходило в его карьере, – он будет на том же уровне. Классном уровне. Сейчас говорить о том, что было тогда, просто нет смысла.

– Но в итоге решение-то по сути оказалось верным.

– Кто знает? Может, если бы он играл, мы бы ЦСКА 0-4 не сгорели (смеется). (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Сергея Зубова