Сергей Зубов: "Олимпийская сборная России могла бы побороться за Кубок Гагарина"

Главный тренер олимпийской сборной России Сергей Зубов после победы над "Сочи" в товарищеском матче (5:1) заявил, что его команда могла побороться за победу в КХЛ. Также он признался, что не боится сборной Канады, с которой предстоит сыграть во втором матче на турнире в Сочи.

- Моменты для взятия ворот были у обеих команд, - отметил Зубов. - Винить наших ребят не поворачивается язык. Кто-то перегорел, кто-то играет один из первых матчей на таком высоком уровне. Мы пытаемся просмотреть всех ребят. Для некоторых из них это отличная проверка. Впереди еще несколько важных игр, так что мы с оптимизмом смотрим вперед.

- Не было желания заменить Барулина после второй пропущенной шайбы?

- Да нет. Барулин играет первый матч. Все бывает. Первый бросок из-под защитника. Возможно, он еще не вошел в игру. С Канадой он тоже будет играть.

- За что могла бороться бы олимпийская сборная в КХЛ, если бы участвовала в таком составе?

- Отличная сборная, хорошие игроки. Организованная, демонстрирует хорошую игру. Думаю, что неплохо бы выступили.

- За Кубок Гагарина могли бы побороться?

- Я не знаю. Очень длинный сезон, поэтому трудно загадывать. Но, наверное, поборолись бы.

- Впереди у вас Канада. Не боитесь?

- Когда мы их боялись?