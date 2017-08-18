Сергей Зубов: "Огорчает результативность нападающих "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов разочарован результативностью нападающих в предсезонных турнирах. При этом специалист рад, что у "леопардов" есть защитники, которые помогают форвардам забивать.

- Мы рассчитывали на положительный результат в матчах за 5-е место на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Конечно, ощутимым оказалось расписание обоих турниров. Мы два раза играли два матча с разницей в 15 часов, этого недостаточно для полного восстановления. Где-то приходилось выжимать из ребят силы, тратить больше энергии и этого потом могло не хватить в следующих играх.

Тем не менее это не может служить оправданием. Мы проводим отличные отрезки практически в каждой игре и начинаем правильно действовать, соблюдая план игры и нашу установку. Но это определенные отрезки, а не все 60 минут. И те индивидуальные ошибки, которые из этого следуют, стоят нам этих побед.

- Результативность нападающих вас не огорчает?

- Конечно, огорчает. Мы не забиваем. Моменты есть в каждой игре, выходы 2 в 1, 3 в 2, у нас есть хорошие отрезки в большинстве. Радует, что в команде есть несколько защитников, которые помогают нападающим. Если посмотреть статистику за последние 6 игр, то у нас половину голов забили защитники.

- Каково состояние Энеруда, Щитова и Томилина, получивших повреждения?

- С Саймоном все обошлось, он избежал серьезной травмы. У этих ребят микротравмы, мы ждем их восстановления в начале чемпионата.