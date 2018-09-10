Сергей Зубов об инциденте с автобусом команды: "На метро не ездил"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Проиграли матч во втором периоде. Это не секрет. Наделали ошибок. Соперник этим воспользовался. В свою очередь, мы создавали моменты, в которых можно было забить и подравняться в счете. Но возможности упустили. Однако хочется сказать спасибо пацанам, что не сдались, бились, и третий период – зачет.

– В прошлом сезоне дважды обыграли СКА. В этом – армейцы играют хуже или лучше?

– СКА играет на уровне. Повторюсь, мы создавали моменты, но не воспользовались, поэтому такой результат.

– "Сочи" добирался на матч на метро из-за инцидента с автобусом. Как это повлияло на ваше настроение?

– Я немножко раньше приехал во дворец. Так что на метро не ездил.