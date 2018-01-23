Сергей Зубов – о поражении от "Витязя": "Обидно"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Витязя" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник больше заслуживал выступления в плей-офф. Специалист заявил, что ему было обидно потерять очки в этой встрече.

– По сегодняшней игре действительно было впечатление, что одна команда больше заслуживает играть в плей-офф, чем другая, – цитирует сайт "Сочи" Зубова. – В зачет – только третий период. Очень многие в нашей команде уже где-то в облаках летали. Это неутешительно, мы будем разбираться. В преддверии плей-офф нам полностью нужна команда на льду, в раздевалке и на скамейке. Обидно.