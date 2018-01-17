Сергей Зубов: "Может, на игру "Сочи" повлияла пауза в чемпионате"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Слована" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что недоволен реализацией моментов своих подопечных.

– Поздравляю соперника с победой, – цитирует сайт "Сочи" Зубова. – Соглашусь, сегодня оба вратаря выручали в течение всей игры. Конечно, наша результативность в большинстве оставляла желать лучшего. В принципе, играли неплохо, больше нужно работать над завершением. Может, пауза повлияла. Завтра разберем игру и будем двигаться дальше.