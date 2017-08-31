Сергей Зубов: "Для "Сочи" каждый матч, как война, а мы вышли поиграть в хоккей"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Салавата Юлаева" (3:11) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что после таких игр никто не застрахован от отставки. По словам специалиста, счет встречи говорит сам за себя.

– Счет говорит за себя. Тяжелая игра, мы попали под горячую команду, – сказал Зубов. – Не смогли настроить правильно ребят. Каждый матч в нашей ситуации, как война, а мы вышли поиграть в хоккей.

– После того, когда ваша команда пропускает десять шайб, не возникает мыслей об отставке?

– Всего можно ожидать в такой ситуации. Никто не застрахован.

– Что говорили в раздевалке после второго периода?

– Думаю, это должно остаться в команде и в раздевалке. Выделять кого-то в этой ситуации не стоит. Мы все были не готовы. (Вадим АМИНОВ)

14 шайб в матче "Салават Юлаев" – "Сочи". Видеообзор игры