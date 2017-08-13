Сергей Зубов: "Был готов приехать в сборную России, когда ее возглавлял Быков"

Знаменитый российский экс-защитник Сергей Зубов, выступавший в составе "Рейнджерс", "Питтсбурга" и "Далласа", в интервью "СЭ" сообщил о том, что вернулся в Россию в 2009 году, потому что ощущал себя должным национальному хоккею. По словам бывшего хоккеиста, у него было несколько предложений от клубов НХЛ, но он сделал выбор в пользу СКА.

- Вы когда в Россию возвращались - у вас ведь было хорошее предложение от "Коламбуса", - вопрос Зубову.

- Там и "Коламбус" был, "Рейнджерс", "Сан-Хосе" - сразу несколько вариантов.

- И зарплату вам, насколько знаю, предлагали не меньшей той, что у вас была в "Далласе", правда, большую часть контракта составляли бонусы.

- Вот этого сейчас честно не могу вспомнить.

- Так почему же все-таки вернулись?

- Наверное, все-таки понимал, что я в долгу перед российским хоккеем, перед российскими болельщиками. В какие-то моменты своей энхаэловской карьеры я мог выступать за сборную, но были причины, по которым я отказывался.

На самом деле в несколько последних лет, как только Слава Быков возглавил национальную команду, я был открыт, готов был приехать. Но то играл в плей-офф, то травмы мешали. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Зубова - в ближайшее время в "СЭ"