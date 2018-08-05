Сергей Зубов: "Болел за "Вегас", но порадовался за Овечкина"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов рассказал, кому симпатизировал в финальной серии Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Вегасом" (4-1).

– Болел за "Вегас". Если честно, не часто такое происходит, – цитирует Зубова "Бизнес Online". - Команда только что образовалась и добилась такого результата. Просто симпатии были на их стороне. Из-за уважения ко всей организации.

Но, конечно, я порадовался за Овечкина. И вообще за всех русских ребят. Кто лучший российский игрок в НХЛ? Кучеров, Овечкин, Малкин и Кузнецов. Есть перспективные защитники. А кто из них лучший – сложно сказать.