Сергей Зубов: "Барулин дал нам шанс биться до конца против "Магнитки"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от магнитогорского "Металлурга" (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его игроки показали характер во встрече. Он также добавил, что вратарь Константин Барулин смог войти в игру и дал команде шанс бороться до конца.

– Хорошая игра была, десять голов. Парни показали характер, играли до конца, – сказал Зубов. – Готовимся к следующей игре. У нас во вторник последняя встреча в гостях.

– Для вас выезд складывался весьма благополучно, хорошо играл в предыдущих матчах Барулин. Жалеете, что сегодня не доверили ему место в воротах с первых минут?

– У нас был план, которого мы придерживались на этот выезд. Костя молодец, вошел в игру, дал нам шанс биться до конца. (Юрий ШИРИНКИН)