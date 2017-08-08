Сергей Зиновьев: "У нас требовали взятку, чтобы "Кузня" осталась в КХЛ? Следующий вопрос"

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев надеется, что Кемеровская область найдет средства на возвращение команды в КХЛ. По его словам, одним из ключевых факторов, почему в новом сезоне "Кузня" не выступит в Континентальной хоккейной лиге, является несоответствие "полу" зарплат.

– В КХЛ на следующий год вернуться нельзя?

– Трудно, очень трудно. У КХЛ сейчас путь на сокращение клубов в лиги, нужно отвечать определенным требованиям по бюджету, а мы им не соответствуем. Я-то не считаю, что это определяющий компонент, надо развивать российский хоккей, но на данный момент ситуация такова, что нам будет очень и очень непросто вернуться.

– Главная беда – несоответствие "полу" зарплат.

– Да, это один из факторов. Но тут не все так однозначно. У нас нет задержек по зарплатам, есть стабильный бюджет. Возможно, мы не соответствуем некоему "полу", но в Новокузнецке шанс заявить о себе получали молодые ребята, которые не пробились бы в состав других команд лиги. Чем это было плохо, я так и не понял.

– Скажите, а есть ли какой-то шанс, что в регионе найдут деньги на возвращение?

– Я очень и очень надеюсь на это решение. Для этого мы должны получить полную поддержку спонсоров, властей. И не просто поддержку, но и желание видеть в Новокузнецке клуб элитной лиги. Верю, что рано или поздно в Кемеровской области придут к пониманию.

– Правда, что у вас требовали взятку за то, чтобы вы остались в КХЛ?

– Следующий вопрос. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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