Сергей Зиновьев: "Один хоккейный функционер распространяет слухи, что в "Кузне" долги по зарплате, а региону не нужен клуб в КХЛ"

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев рассказал о текущей ситуации с продолжением выступления клуба в КХЛ. По его словам, "Кузня" соответствует всем требованиям лиги. Ранее сообщалось, что "Метталург" будет исключен из КХЛ.

- В преддверии Конгресса международной федерации хоккея, который проходит в Кельне с 19 по 21 мая, у меня состоялся разговор с высокопоставленными представителями хоккея, - сказал Зиновьев. - Они мне сказали, что на чемпионате мира ходит хоккейный функционер, решающий судьбы клубов, и распространяет недостоверную информацию, что якобы новокузнецкий "Металлург" находится в плачевном состоянии, что есть долги по зарплате, что регион не заинтересован в выступлении в КХЛ, что мы не предоставили финансовые гарантии на предстоящий сезон.

Клуб готов доказать общественности, журналистам, что это не так, и даже показать документы в прямом эфире. У "Металлурга" нет долгов по зарплате, и все документы уже в лиге. Раздувание слухов мешает клубу на трансферном рынке, портит имидж и команды, и региона.

Если бы в регламенте было указано, что клуб, занявший последнее место в чемпионате, должен отправиться в Высшую хоккейную лигу, то мы бы спокойно приняли такое решение руководителей КХЛ. Но в регламенте этого нет - "Металлург" соответствует всем требованиям. (Дмитрий СОМОВ)