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Сергей Зиновьев: "Кузня" доиграет сезон и будет развиваться"

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Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев не исключил, что состав команды претерпит изменения, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По его словам, до закрытия трансферного окна, которое состоится 25 декабря, в команду может вернуться защитник Андрей Первышин.

Ранее "Кузня" расторгла контракт с Первышиным и форвардом Михаилом Анисиным. До этого оба игрока подвергались дисциплинарным санкциям за нарушения режима.

- "Кузня" доиграет сезон, - сказал Зиновьев. - И в следующем сезоне команда будет развиваться. Возможно, до дедлайна кто-то нас покинет. Возможно, вернется Первышин. Тренером довольны.

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