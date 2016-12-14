Сергей Зиновьев: "Кузня" доиграет сезон и будет развиваться"

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев не исключил, что состав команды претерпит изменения, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По его словам, до закрытия трансферного окна, которое состоится 25 декабря, в команду может вернуться защитник Андрей Первышин.

Ранее "Кузня" расторгла контракт с Первышиным и форвардом Михаилом Анисиным. До этого оба игрока подвергались дисциплинарным санкциям за нарушения режима.

- "Кузня" доиграет сезон, - сказал Зиновьев. - И в следующем сезоне команда будет развиваться. Возможно, до дедлайна кто-то нас покинет. Возможно, вернется Первышин. Тренером довольны.