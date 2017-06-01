Сергей Зиновьев: "Компенсация за Кареева поможет "Кузне" закрыть старые долги"

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев прокомментировал для "СЭ" переход голкипера Андрея Кареева в "Салават Юлаев". Напомним, что в "Кузню" отправится вратарь Андрей Литвинов и 80 миллионов рублей. В минувшем сезоне 22-летний голкипер выступал за "Кузню" и "Нефтехимик", провел 44 матча и одержал 17 побед.

– Андрей сам попросил о переходе в "Салават" из-за сложившейся ситуации с выходом из КХЛ, - сказал Зиновьев. - Мы с пониманием отнеслись к этому, Карееву надо играть на более высоком уровне, прогрессировать. "Металлург" в результате обмена не только вернул права на своего воспитанника – Литвинова, но и получил хорошую денежную компенсацию, которая пойдет в бюджет клуба на предстоящий сезон и частично поможет закрыть старые долги клуба и ту закредитованность, которая осталась после работы эффективного менеджмента.

Литвинов – достойный вратарь по меркам Высшей лиги. В предыдущих сезонах он играл на хорошем уровне. Неслучайно, что на него обратили внимание в "Салавате Юлаеве". В сезоне-2016/17 Литвинов подключался к тренировочному процессу в составе уфимцев, являлся основным вратарем "Тороса" в ВХЛ. Надеемся, что переход в родной клуб позволит Андрею выйти еще на более качественный уровень игры. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)