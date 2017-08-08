Сергей Воропаев: "Задача "Сочи" на сезон – быть конкурентоспособными в плей-офф"

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев не ставит под сомнение выход команды в плей-офф в предстоящем сезоне КХЛ. По его словам, руководство клуба не предвидит финансовых трудностей в сезоне-2017/18.

– Выход в плей-офф мы не обсуждаем, мы обсуждаем, что будем делать в плей-офф, – сказал Воропаев. - Наша задача на сезон – быть конкурентоспособными в матчах на вылет.

Мы не предвидим сложностей в финансовом плане. Какие-то технические проблемы могут возникнуть, но они не будут системными. Финансовая ситуация изменится. (Игорь ЕРОНКО)

В стартовом матче 10-го сезона КХЛ "Сочи" на своем льду сыграет с "Куньлунем". Игра состоится 22 августа.