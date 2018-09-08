Сергей Толчинский: "Нельзя сказать, что "Динамо" было раскладным"

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский забросил свою первую шайбу в КХЛ, поучаствовав в победном дерби с "Динамо" (3:1).

- После того, как я забил, эмоции меня переполняли, - отметил Толчинский. – Здоровские ощущения. Хорошо сыграли в большинстве, когда мне пришел отличный пас. Мы много работали над этим компонентом на тренировках. Наконец, здорово, что все прошло – три гола, и все в большинстве.

- Шайбу забрали?

- Да, мне ее принесли.

- Нам кажется, что это была лучшая игра ЦСКА в сезоне.

- Постепенно прибавляем. В самом начале сезона ребята еще немного нервничали, было какое-то недопонимание в звеньях. Понемногу набираем ход. В следущей игре должно быть еще лучше.

- Сами сильно нервничали, ведь вы начинали предсезонку на просмотровом контракте, а сейчас являетесь игроком стартового состава?

- Не могу сказать, что сильно нервничал. Когда сейчас тренеры доверяют выходить в большинстве, то это придает уверенности. Играть в такой ситуации полегче.

- "Динамо" сегодня не впечатлило и было "раскладным"?

- Я так не скажу. Очень хорошее звено, где Шипачев выходил с Кагарлицким. Опасное сочетание. Пару смен они возили нас в своей зоне. Мы очень надежно сыграли в обороне, аккуратно, без каких-либо грубых ошибок, поэтому им и не удалось забить. Много бросков нами было заблокировано. Надо отдать должное нашим защитникам и вратарю Сорокину.

- Помогает вашему звену с Шалуновым и Слепышевым тот факт, что вы все трое поиграли в Северной Америке?

- Конечно, мы уже находимся на одной волне. Знаем, в какой манере хотим играть. И Антон, и Максим – мастеровитые парни. Оба хорошо понимают игру. С ним легко найти общий язык на площадке. (Михаил Зислис)

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