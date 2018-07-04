Сергей Терещенко: "Выигрывать Кубок Гагарина я стремлюсь каждый сезон"

Новичок "Салавата Юлаева" защитник Сергей Терещенко поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ. По его словам, он стремится к победе в Кубке Гагарина.



– Тренироваться начал еще в Магнитогорске. Хотел приехать в Уфу пораньше, чтобы успеть немного освоиться, посмотреть город и продолжить тренировки еще до начала лагеря, – приводит слова Терещенко официальный сайт "Салавата Юлаева". – Тем более переезд всегда отнимает немало времени и сил.



Отдых прошел хорошо. Удалось посетить Европу и Бали. Но в отпуске начинаешь уже немного скучать по льду и нагрузкам. Когда несколько недель не занимаешься, становится как-то не по себе.



Самый главный секрет успеха – сплоченная команда, где все верят друг в друга. Особенно в матчах на вылет. Ты должен выполнять свою работу! Даже если ты не набираешь очков, а команда выигрывает, в этом есть и твоя заслуга.



Выигрывать Кубок Гагарина я стремлюсь каждый сезон, иначе для чего стараться весь год. Ты отдаешь на льду силы, кровь и пот. Вск ради победы, все ради главной цели – чемпионства.