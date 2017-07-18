Сергей Светлов: "Возвращение Анисина в "Динамо" - неплохая идея"

Бывший главный тренер "Атланта" Сергей Светлов отметил, что нападающий Михаил Анисин эмоционально поможет московскому "Динамо" в следующем сезоне. Специалист считает, что хоккеист повзрослел и с хорошей подготовкой станет неплохим игроком для клуба.

– Как оцените переход Михаила Анисина?

– Считаю его возвращение неплохой идеей, – сказал Светлов. – В 2012 году Анисин был одним из лучших в "Динамо" и быстро стал любимцем болельщиков. Он повзрослел, стал серьезнее относиться к делу. С хорошей подготовкой и полной самоотдачей Миша – неплохой игрок. В нынешней ситуации он точно поможет эмоционально, а публика его поддержит. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сергей Светлов: "Анисин поможет "Динамо" эмоционально"