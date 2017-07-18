Сергей Светлов: "В "Динамо" остались молодые ребята, которые получат свой шанс"

Бывший главный тренер "Атланта" Сергей Светлов отметил, что московскому "Динамо" будет сложно показать свою игру в следующем сезоне из-за резкой смены состава. По словам специалиста, ближе к решающим матчам чемпионата столичный клуб получит усиление.

– Селекционная работа продолжается, – заявил Светлов. – Конечно, говорилось, что бюджет сохранится на уровне прошлого года, но надо учитывать, что клубу надо закрывать долги. Посмотрим, какие еще приобретения произойдут до начала чемпионата. Возможно, ближе к его решающим матчам "Динамо" получит укрепление, особенно если дела пойдут неудачно.

– В общей сложности клуб без компенсации покинули более 10 хоккеистов основного состава. Потеряли права на многих воспитанников.

– Возможно, игроков отпустили не просто так, а сыграла роль новая политика клуба и финансовая сторона вопроса. Мы не знаем, какие бюджетные возможности у нового руководства. Костяк постарались сохранить, но в предстоящем сезоне динамовцам будет тяжело показывать игру, которую команда демонстрировала на протяжении многих лет. Тем не менее, остались молодые одаренные ребята, и они обязательно получат шанс. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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