Сергей Светлов: "Мастерство и класс команды СКА сыграли свою роль в этой победе. Мы немного не дотерпели"

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов после поражения от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра получилась интересной и напряженной. Он также добавил, что его команда очень хорошо поработала, играла с настроением и с запредельной самоотдачей.

– Игра была интересная, напряженная, – приводит пресс-служба клуба слова Светлова. – С нашей стороны я считаю, что ребята очень хорошо сегодня поработали, играли с настроением, была запредельная самоотдача. К сожалению, не дотерпели немного. Но мастерство и класс команды СКА сыграли свою роль в этой победе. Но, тем не менее, мы вничью отыграли, одно очко заработали. Всех с наступающим, удачи и увидимся в следующем году!

СКА набрал 68 очков и занимает второе место в Западной конференции. У "Адмирала" 25 очков и последнее место на Востоке.

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