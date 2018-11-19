Сергей Сошников: "Вылечив систему "Адмирала", отправляю клуб в счастливое плавание"

Сергей Сошников, который покинул пост генерального директора "Адмирала", прокомментировал свой уход. Совет учредителей клуба прекратил трудовые отношения с Сошниковым на основании решения Дисциплинарного Комитета КХЛ.

- За год моей работы Клуб успел очень многое, - приводит пресс-служба клуба слова Сошникова. - К настоящему моменту "Адмирал" твёрдо стоит на ногах в финансовом аспекте, что и являлось основной моей задачей в момент привлечения на работу в качестве кризисного управляющего. Собрана молодая, боеспособная, перспективная команда, активизирована работа в МХК Тайфун и ДЮСШ.

Сделано многое, но самое важное – завершена реформа в системе работы. Вместе с Заирбеком Камильевичем мы заложили прочный фундамент нового, честного "Адмирала", и я искренне надеюсь, что именно по этому пути пойдёт дальнейшее развитие клуба. Я твёрдо знаю, что все, с кем мне довелось работать в клубе, знают чёткий и понятный курс, который был проложен за это время.

Искренне горжусь коллективом и тем, что нам удалось сделать за этот год. Я признателен З.К. Юсупову за то, что он поддерживал и разделял курс перемен, направлял и доверял мне на выбранном пути, помогая нам двигаться в правильном направлении.

Ситуация, начавшаяся задолго до моего прихода в клуб и моя дисквалификация, затрудняет участие Клуба в Чемпионате в КХЛ. Решение, принятое Наблюдательным советом, ожидаемое. Я с ним согласен. Всё слишком затянулось. Сделав, пожалуй, максимум возможного, "вылечив", оздоровив систему, отпускаю "Адмирал" в долгое счастливое плавание.

Я желаю клубу на следующем витке своего развития быть сильным, успешным, прогрессивным. Надо и дальше двигаться вперед, делать дело, в которое мы искренне верим, и побеждать. А Владивосток, как город удивительной красоты, навсегда останется в моём сердце!

В начале октября КХЛ наложила корпоративную дисквалификацию на Сошникова и его Александра Селиванова, который исполнял обязанности генерального директора дальневосточного клуба в прошлом году, когда "Адмирал" был зарегистрирован под другим юридическим лицом. По настоящий момент клуб из Владивостока не имеет возможности заявлять и обменивать игроков.

"Адмирал" объявил об уходе гендиректора Сошникова

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