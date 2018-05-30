Сергей Сошников: "Сейчас ликвидировано почти 40 процентов долгов клуба"

Генеральный директор "Адмирала" Сергей Сошников рассказал, что с декабря 2017 года руководство клуба занимается погашением долгов перед игроками и юридическими организациями, сообщает VL.ru. На сегодняшний день, по словам Сошникова, выплачено почти 40 процентов долгов.

— "Адмирал" только и занимается с декабря тем, что постепенно гасит долги. Очень здорово, что ни одному игроку, который заканчивал сезон с "Адмиралом", владивостокский клуб денег не должен. Те долги, в отношении игроков, которые покинули клуб, постепенно уменьшаются, лига эту ситуацию контролирует, и это является основным фактором допуска нашего клуба к грядущему чемпионату. Например, с тренерами, которые руководили командой в прошлом, мы полностью рассчитались, а игрокам, которые покинули клуб, мы закрыли порядка 70% задолженности.

— Что касается долгов юридическим лицам, какова ситуация с ними?

– Есть ряд контрагентов, долги перед которыми практически полностью закрыты. Часть организаций стоят в очереди на погашение, к ряду контрагентов есть вопросы у следственных органов, и там идет разбирательство, как эти задолженности появились. Если говорить в процентном отношении, то сейчас ликвидировано почти 40% долгов клуба.

Ранее в интервью "СЭ" Сошников заявил, что в новом сезоне дальневосточный клуб будет играть без долгов.