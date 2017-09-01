Сергей Соин: "Наверное, моя ошибка стала поворотной в матче с "Ак Барсом"

Нападающий "Лады" Сергей Соин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (2:5) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что тольяттинцы бились на равных с соперником. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет голевую передачу.

– Что можно назвать главной причиной поражения в матче с "Ак Барсом"?

– Много удалений было в очередной раз, а игра в меньшинстве отнимает довольно много сил. Рваный темп, очень сложно перестроится и что-то создать у чужих ворот, когда тратишь все силы на то, чтобы не дать сопернику использовать численное преимущество.



– Два энергозатратных матча через день. Может быть, уже физически подсели?

– Сложно судить о физической форме, не скажу, что мы ошибались из-за этого. В целом команда играла прилично, мы бились на равных с соперником, уровень которого выше, но для того, чтобы брать очки в таких матчах, нужно допускать меньше ошибок.



– Что произошло в эпизоде перед второй шайбой "Ак Барса", когда вы потеряли шайбу в средней зоне?

– Ребята переиграли смену и поэтому побежали все разом меняться, а я хотел сохранить шайбу, но соперник видел эпизод и сыграл агрессивнее в этом моменте – выбил у меня шайбу, после чего получился выход на наши ворота, который они реализовали.



– Можно сказать, что это поворотный момент матча?

– Наверное, в какой-то степени можно так сказать, дальше мы цеплялись и боролись, но вернуть преимущество уже не смогли.