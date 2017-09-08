Сергей Шумаков: "В ЦСКА все звенья равны"

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (3:1) подчеркнул, что Кирилл Капризов хорошо влился в тройку к нему и Максиму Шалунову, передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– В "Сибири" я играл очень много, сейчас этого не хватает, приходится подстраиваться. Надо работать и доказывать, – сказал Шумаков.

– Вас это не угнетает?

– Нет, отношусь к этому спокойно. У нас все звенья равны. Каждый может играть в любой ситуации.

– Как оцените взаимодействие с Капризовым?

– Он хорошо влился к нам в тройку с Максом Шалуновым, видите сами, что у нас многое получается. Мы уже освоились.

– "Динамо" удивило?

– "Динамо" серьезно прибавило по сравнению с первой игрой, когда мы победили 6:1. Об этом говорит упорный характер и счет сегодняшнего матча. Сейчас все команды настраиваются на нас и оказывают серьезное сопротивление. Вспомните, например, матч в Минске, когда мы сравняли счет в конце третьего периода.​