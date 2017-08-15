Сергей Шумаков: "С Капризовым пока притираемся друг к другу"

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков после победы "Спартаком" (3:0) в матче Кубка мэра Москвы подчеркнул, что эта встреча была тяжелой, потому что на тренировочных сборах команда работала под большой нагрузкой. По словам форварда, он еще привыкает к игре с форвардом Кириллом Капризовым.

- Было тяжело, на сборах много работали. Нагрузки только начали опускать, - сказал Шумаков. - Первый матч с Капризовым? Пока притираемся друг к другу. В третьем периоде уже нашли нужную игру в пас - открываемся друг под друга. (Ярослав СУСОВ)