Сергей Шумаков: "С большой долей вероятности я продолжу карьеру в НХЛ"

Российский нападающий Сергей Шумаков сообщил, что может продолжить карьеру в одном из клубов НХЛ.

В понедельник Шумаков и ЦСКА расторгли контракт по инициативе игрока. Ранее 25-летний хоккеист выразил желание покинуть армейский клуб. В июле стало известно, что игрок тренируется вне основного состава. Срок его контракта с армейским клубом истекал через два года.

- С большой долей вероятности я продолжу карьеру в Национальной хоккейной лиге, но давать каких-то развернутых комментариев без подписанного контракта я бы не хотел. Клуб уже определен, а вот какой именно - вы узнаете совсем скоро, - цитирует ТАСС Шумакова.

Шумаков перешел в ЦСКА 1 мая 2017 года. В 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 нападающий набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности "+10". В 11 играх плей-офф на счету Шумакова четыре (2+2) очка.