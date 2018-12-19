Сергей Шумаков: "Рад, что вернулся в КХЛ"

Нападающий Сергей Шумаков, который перешел в "Авангард", в интервью "СЭ" рассказал, что рад вернуться в КХЛ. Он также добавил, что расторгнуть контракт было его решением.

– Вы рады, что будете играть в КХЛ?

– Да, рад. Опыт был хороший, вернулся обратно, все нормально.

– Расторгнуть контракт – это было ваше решение?

– Да.

– Когда будете готовы рассказать об этом опыте, что случилось в "Херши", "Спрингфилде"?

– Потом как-нибудь. Сейчас сначала все дела здесь и потом, может быть, все расскажу.

– Приятно, что есть понимание, куда вас зовут в "Авангарде", на какое место?

– Я и там это понимал, просто были некие обстоятельства, вот и все. (Алексей Шевченко)

"Устал слушать эту грязь". Первое интервью Шумакова после возвращения в КХЛ