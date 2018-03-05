Сергей Шумаков: "Против Беспалова нужно действовать похитрее"

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков после победы над "Спартаком" (1:0) в матче плей-офф КХЛ отметил, что нужно улучшать реализацию моментов. Форвард также добавил, что против вратаря красно-белых Никиты Беспалова надо было действовать похитрее.

– В самом начале матча у вас был хороший момент. Помните его?

– Хорошо сыграл вратарь. Нужно было похитрее действовать.

– Голкипер соперника Никита Беспалов сегодня выдал сумасшедший матч...

– Хорошая игра. Ловить шайбы – это его работа. Просто с ним надо действовать похитрее.

– Счет сегодня меньше, чем вчера, но по моментам и содержанию игра получилась не хуже. Согласны?

– Еще раз скажу, у соперника хорошо действовал вратарь. Нужно быть похитрее и все будет нормально.

– Что скажете о Шалунове? Девять голов в шести последних матчах.

– Хорошо. Пусть забивает и приносит пользу команде.

– Он сказал, что его мотивировало то, что он не поехал в Корею. А вас поездка мотивировала?

– Конечно. Пока Макс забивает, плей-офф длинный.

– У вас вчера была зеленая клюшка, очень дорогая. В России таких мало. Почему сегодня играли другой? Сломали ее?

– Отдохнуть дал.

– Она действительно отличается от остальных по своим свойствам?

– Да, что-то есть. Она легче, чем другие.

– Вот почему всего лишь 1:0, а не 6:0.

– Ну, да (улыбается). В следующем матче ей буду играть.

– Что ждать от третьего матча? Такое ощущение, что "Спартак" уже чуть-чуть приноровился к атаке ЦСКА. Сами пока забить не могут, но и вашей команде забивать не дают.

– Нужно сделать работу над ошибками и улучшать реализацию моментов. А вратарь нас выручит. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)