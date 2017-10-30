Сергей Шумаков: "Никитин попросил бросить все силы на ворота"

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков выразил мнение, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (2:1 ОТ) команды показали равную игру. По словам форварда, в этой встрече у армейцев возникли проблемы с реализацией большинства.

– Сегодня не получалось большинство, – начал Шумаков. – Плохо играли, мало бросали. А так игра была равной.

– Сегодня все решило индивидуальное мастерство?

– Всегда в хоккее многое решает индивидуальное мастерство и ошибки соперника.

– У вас моментально получилось отыграться. Ни секунды не сомневались, что сможете это сделать?

– Конечно. Если не верить, то ничего не выйдет.

– После того как пропустили, о чем говорил тренер?

– Больше бросать, ведь времени оставалось крайне мало. Все силы – на ворота. Мы это и сделали. Полезли на ворота, шайба отскочила удачно и забили.

– Два удаления у вас сегодня было, и на оба вы очень бурно реагировали. Почему?

– Просто был с ними не согласен! (Анна ЛЕВЧЕНКО)