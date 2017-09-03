Сергей Шумаков: "Мне было легко сыграться с Капризовым"

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков после победы над "Сибирью" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил высокий уровень его партнера Кирилла Капризова. Также форвард заявил, что система игры его бывшей команды осталась прежней.

– Второй и третий периоды вы играли с "Сибирью" на равных, но первый провели очень сильно. Как прокомментируете?

– Да, начали мы хорошо. Реализовали два большинства, но после того, как сделали себе преимущество – немного расслабились.

– Изменилась ли "Сибирь" с тех пор, как вы выступали в этой команде?

– Не могу так сказать. Мне кажется, осталась такая же система, просто немного поменялись исполнители.

– Складывается впечатление, что вы быстро нашли взаимопонимание с Кириллом Капризовым.

– Он молодой и перспективный хоккеист, и силовик, и технарь, хорошо видит площадку. С ним легко сыграться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)