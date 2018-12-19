Сергей Шумаков: "Конечно, хочу выйти на уровень, который был в "Сибири". Я уже устал слушать эту грязь"

Нападающий Сергей Шумаков, который перешел в "Авангард", в интервью "СЭ" рассказал, что хочет выйти на тот же уровень, который был у него в "Сибири". Он также отметил, что в Америке ему понравилось в плане хоккея, но не в плане жизни.

– Больше позитива или негатива от поездки в Америку?

– Средне. В плане жизни мне там не понравилось, в плане хоккея – все хорошо.

– А что в плане жизни не понравилось?

– Тяжеловато и в плане языка, и город Херши, где играет фарм "Вашингтона", маленький – там делать нечего. Но в плане хоккея все устроило, он понравился, быстро привык к нему.

– Расскажите эту историю, как вы не пришли на тренировку в "Херши".

– Я пришел на тренировку, но чтобы расторгнуть контракт, мне нельзя было выходить на нее. И я не вышел.



– Чувствуете, что хотите оставить все позади и выйти на тот уровень, который у вас был в "Сибири"?

– Конечно, хочу этого. Я уже устал слушать эту грязь, так что, думаю, все будет нормально.(Алексей Шевченко)

"Устал слушать эту грязь". Первое интервью Шумакова после возвращения в КХЛ