Сергей Шумаков: "Еще летом разговаривал с "Авангардом"

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков оценил дебют за новый клуб в матче против "Северстали" (7:3), в котором набрал 2 (1+1) очка.

– Тяжеловато было. Неделю не катался. Всего пару тренировок провел. Но постепенно вошел в игру. "-1" у меня сегодня – не знаю, может, я виноват где-то в тех моментах, в которых мы пропускали. Может быть, мой защитник набросил.

Играл весь матч с Деарне и Стольбергом.

Потихоньку начинаю понимать систему. Понимать требования. Уехал из Северной Америки, где все было по-английски, а тут тоже все по-английски. Хорошо, что успел его подтянуть там. За четыре месяца успел. Хоккейные термины все знаю.

Физическое состояние действительно неважное. Играл там мало. И немного не хватает мне кондиций. Через игры наберу.

Хартли требует от меня строгой игры в обороне. Но задача у меня, наверное, забивать голы.

Я давно разговаривал с "Авангардом", еще летом общались с Максимом Сушинским, но я решил уехать, попробовать свои силы за океаном. Если бы не уехал – потом бы жалел. Но что случилось, то случилось.

Первым делом по приезду заказал себе борщ и съел. Почему 69-й номер? Мой 70-й занят. А 69-й – близко. Никто меня не подкалывает. Нормально все.

Я не думаю, что ЦСКА не дал бы мне играть в КХЛ. Но в подробности я не вдавался. Хорошо, что они так поступили. (Игорь Еронко)