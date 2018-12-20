Сергей Шумаков дебютирует за "Авангард" в матче с "Северсталью"

Недавно подписанный "ястребами" нападающий Сергей Шумаков сыграет в сегодняшней встрече с "Северсталью", сообщает официальный твиттер "Авангарда".

Эта игра станет дебютной для Шумакова в составе новой команды. Текущий сезон Сергей начинал в системе "Вашингтона", где играл за "Херши", но так и не сумел пробиться в основную команду. В среду, 19 декабря, стало известно, что ЦСКА - клуб, владевший в КХЛ правами на Шумакова, - согласился обменять его в "Авангард". Контракт с форвардом заключен на три сезона.

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