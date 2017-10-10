Сергей Шумаков: "ЦСКА добавляет в большинстве, что дало преимущество в игре с "Локомотивом"

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (5:2) отметил, что армейцы хотели обыграть бывшего тренера команды Дмитрия Квартальнова, который является наставником железнодорожников. Форвард также добавил, что москвичи хорошо играли в большинстве.

– Чувствовалось, что игра нерядовая, все хотели обыграть "Локомотив", обыграть бывшего тренера, – цитирует "Р-Спорт" Шумакова. – Было дело, и я работал с Квартальновым в "Сибири". По себе скажу, что старался относиться к игре как к обычному матчу. Хорошо сыграли в большинстве, наигрываем потихоньку, добавляем в этом компоненте. Конечно, беспокоило, что не идет большинство, потому что это важные голы, они дают преимущество, как и получилось с "Локомотивом.

Я должен лучше играть, для этого впереди есть еще много матчей. В целом, команда хорошо двигалась, хорошая энергия была, мы много атаковали и забили много. Сейчас чуть отдохнем и дальше работать, едем на выезд.