Сергей Шумаков: "Авангард" очень похож на команду НХЛ. Таких клубов в России я еще не видел"

Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков прокомментировал дебют за новую команду в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали"​ (7:3). Омский клуб опубликовал видеоролик с 26-летним российским форвардом на официальном Youtube-канале.

В матче против "Северстали" Шумаков набрал 2 (1+1) очка.

– Очень хотел помочь "Авангарду". На меня здесь рассчитывают. Всю игру с "Северсталью" было тяжеловато двигаться, потому что неделю не катался на льду. Думаю, что со временем форма придет. Забитый гол? Любая шайба дает некий импульс, тем более, когда что-то получается у команды. Хорошо играется с партнерами, конечно, взаимодействие будет улучшаться. "Авангард" очень похож на команду НХЛ, таких клубов в России я еще не видел, – сказал Шумаков видео на официальном Youtube-канале "Авангарда".