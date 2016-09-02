Сергей Широков: "Злишься, когда что-то не получается. А не получалось многое"

Нападающий СКА Сергей Широков прокомментировал победу над "Ладой" со счетом 4:1 в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист отметил, что СКА постарается показать хорошую игру в отсутствии хоккеистов сборной России.

– Кажется, СКА легко обыграл "Ладу"?

– Это именно кажется. Ребята старались бились. Не было просто ни в дебюте, не во втором периоде, ни в начале третьего. Забей "Лада" больше, чем один гол – еще неизвестно как бы все сложилось. Так что спасибо Игорю Шестеркину.

– Скоро СКА придется играть без сборников. Готовы к этому?

– Есть те, кто не играл в последнее время по ряду причин. Так что комплект наберем. Будет, конечно, не просто, но надо сделать все возможное, чтобы отсутствие сборников не повлияло на нашу игру. Будем стараться играть на своем уровне и показывать тот же хоккей.

– За "Ладу" против СКА сегодня играл бывший ваш вратарь Илья Ежов...

– Все прекрасно его знаем, многие ребята с ним общаются, считаю, Илья провел сегодня отличный матч. Много выручил. Хочется ему удачи пожелать – хороший вратарь, хороший парень...

– Как оцените старт сезона?

– Работаем, что-то не получается, стараемся выполнять установки.

– Сегодня игроки СКА злились на себя больше, чем в игре с "Ак Барсом"?

– Конечно злишься, когда что-то не получается. А не получалось многое. Но это рабочие моменты.