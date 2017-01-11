Сергей Широков: "После серии поражений собирались между собой, без тренеров"

Нападающий СКА Сергей Широков заявил, что в команде не было никакого напряжения после четырехматчевой серии поражений. Также хоккеист отметил, что хоккеисты провели закрытое собрание, на котором обсудили игровые проблемы. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (11+10) очко.

– Напряжения никакого не возникло, – цитирует КХЛ Широкова. – Просто тренеры в нужный момент сказали правильные слова. Да и мы собрались между собой, уже без тренеров. Тоже было что сказать друг другу. Поняли, где ошибались, и нашли способы, как избежать ошибок в дальнейшем. Начали играть проще, перестали придумывать, и пришел результат.

Каждый сказал то, что думает, у кого что накопилось. У нас так принято. Это – рабочие моменты, рабочие проблемы, которые надо преодолевать. Обид ни у кого не осталось. Да и какие могут быть обиды? Мы идем к одной цели. Одной семьей, одной командой. И если начнем друг на друга обижаться – ничего не получится.